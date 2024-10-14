64-річний житель села Новостав загинув на місці

У Рівненському районі внаслідок наїзду потяга загинув 64-річний чоловік. Подія сталася у ніч на понеділок, 14 жовтня, на перегоні «Клевань-Цумань». Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Слідчо-оперативна група встановила, що 33-річний машиніст пасажирського потяга сполученням «Київ-Варшава», попри екстрене гальмування, наїхав на чоловіка, який, за словами машиніста, сидів на колії. Від отриманих травм 64-річний житель села Новостав загинув на місці.

За словами машиніста чоловік сидів на коліях (фото поліції)

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту за ч. 3 ст. 276 КК України.