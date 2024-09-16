Трагедія сталася у Мукачівському районі

Трагедія сталася у Мукачівському районі 14 вересня. Потяг сполученням Мукачево – Кольчино на смерть збив 10-річного місцевого мешканця, який вибіг на колії. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіла ZAXID.NET речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан 16 вересня, на залізничну колію вибігли троє хлопців. Після сигналу машиніста двоє з них втекли.

«Дитина знаходилася на колії, коли по ній проїжджав поїзд. У результаті 10-річний хлопчик потрапив під потяг і загинув на місці події», – зазначила Ганна Дан.

Правоохоронці відкрили провадження за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинило загибель людей. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув’язнення.