Аварія сталася за участю поїзда «Київ-Солотвино»

Смертельна аварія сталася ввечері 19 серпня біля села Драчино Мукачівського району. Потяг «Київ-Солотвино» переїхав 45-річного чоловіка, який лежав на коліях.

Першим про подію між селом Карпати та містом Свалявою повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

«Чоловік лежав на залізничній колії, що змусило машиніста зупинити поїзд та викликати відповідні служби», – написав у Telegram Віталій Глагола.

Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан у коментарі ZAXID.NET 20 серпня повідомила, що внаслідок аварії за участі потяга «Київ-Солотвино» чоловік загинув.

«Машиніст побачив людину, яка лежала на залізничних коліях і екстрено загальмував. Проте уникнути наїзду не зміг», – розповіла Ганна Дан.

Загиблим виявився 45-річний закарпатець. Правоохоронці встановлюють всі обставини смертельної аварії.