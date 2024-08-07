Від отриманих травм підліток загинув

Ввечері у вівторок, 6 серпня, у місті Мукачево на Закарпатті потяг збив 15-річного хлопця, який раптово вибіг на залізничні колії. Від отриманих травм підліток загинув. Про це повідомила Нацполіція Закарпаття.

6 серпня увечері до поліції надійшло повідомлення від диспетчера залізниці про те, що у місті Мукачево потяг здійснив наїзд на людину. За викликом одразу виїхали працівники слідчо-оперативної групи Мукачівського районного управління поліції та медики. Останні констатували смерть потерпілого.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії та опитали усіх її свідків. Машиніст, який керував потягом розповів, що, побачивши, що на колію вибігла людина, він здійснив екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не зміг. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 15-річний житель Мукачева.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.276 ККУ, тобто порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей. У справі призначено експертні дослідження для встановлення усіх обставин інциденту. Слідство триває.

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