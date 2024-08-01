Пустомитівський районний суд Львівщини зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 100 тис. грн компенсації сину пенсіонера, який раптово вийшов на залізничні колії, де його на смерть збив пасажирський потяг. За фактом смерті пенсіонера відкривали кримінальне провадження, але правоохоронці закрили його, бо визнали машиніста невинним.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, випадок трапився ще у листопаді 2021 року у Пустомитах. 82-річний пенсіонер раптово вийшов на залізничні колії та не реагував на звукові сигнали машиніста, і потяг наїхав на чоловіка. Від отриманих травм унаслідок зіткнення з пасажирським потягом пенсіонер загинув.

За цим фактом поліція порушила кримінальне провадження, однак згодом закрила його та визнала машиніста невинним. Син пенсіонера звернувся до суду, щоб стягнути із «Укрзалізниці» завдану йому моральну шкоду через смерть батька. У позові вказано, що він хотів отримати 150 тис. грн через душевні страждання.

Представник «Укрзалізниці» просив відмовити у задоволенні позову. Підприємство провело службове розслідування, під час якого встановило, що пенсіонер вийшов на колії раптово та не реагував на звукові сигнали машиніста. Попри застосування екстреного гальмування машиніст не зміг уникнути наїзду на чоловіка. Представник залізниці заявив, що причиною смерті пенсіонера є його особиста необережність та перехід колії у недозволеному місці.

Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представник залізниці не надав.

Справу розглянула суддя Ірина Мельничук, яка дослідила матеріали справи та частково задовольнила позов сина загиблого. Суддя зобов’язала залізницю виплатити йому 100 тис. грн завданої моральної компенсації. На рішення ще можна подати апеляцію.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET