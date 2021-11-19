Пенсіонер потрапив під поїзд і загинув

У п’ятницю, 19 листопада, у місті Пустомити на Львівщині під колесами швидкісного поїзда загинув 82-річний мешканець прильвівського села Солонка.

У поліції Львівщини розповіли, що аварія сталася близько 10:40. У місті Пустомити швидкісний потяг сполученням «Одеса-Ужгород» здійснив наїзд на літнього чоловіка. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці. За даними ZAXID.NET, загиблим виявився 82-річний мешканець Солонки.

За фактом трагедії поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху) ККУ, яка передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років. Усі обставини трагедії встановлюють.