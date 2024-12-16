Аварія сталася 15 грудня на перегоні «Дубляни-Львівські-Запитів» у селищі Запитів

У селищі Запитів біля Львова дизельний поїзд наїхав на 54-річного чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці ДТП. Про це повідомила Нацполіція Львівщини, яка встановлює обставини наїзду.

Аварія сталася 15 грудня о 07:00 на перегоні «Дубляни-Львівські-Запитів» у селищі Запитів. Як попередньо встановили правоохоронці, дизель-поїзд сполученням «Стоянів-Львів» здійснив наїзд на 54-річного мешканця одного з сіл Львівського району. Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці ДТП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Поліцейські встановлюють усі обставини події.