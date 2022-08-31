Під час обшуків слідчі виявили додаткові докази розподілу хабарів

СБУ викрила масштабну корупційну схему, яку налагодили працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вона полягала у системному отриманні від підприємців хабарів за погодження дозвільної документації без необхідних перевірок систем безпеки.

За інформацією СБУ, серед дотичних до схеми є посадовці ДСНС та керівники її регіональних підрозділів, зокрема управління у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб.

За хабар посадовці ДСНС погоджували дозвільну документацію керівникам великих торгових центрів, зокрема плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно-небезпечних об’єктах – великих торгових центрах, АЗС та інших об’єктах.

«За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій, зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином, вони ставили під загрозу життя та здоров’я громадян України», – зазначено у повідомленні СБУ 31 серпня.

Посадовці ДСНС за такою схемою збагачувалися на понад 10 млн грн щомісяця. У всіх регіонах України одночасно провели 50 обшуків, було викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд. Під час таких обшуків оперативники СБУ виявили додаткові докази про злочинну діяльність посадовців, розподіл отриманих хабарів між ними.

Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру першим 6 посадовцям«схеми» за двома статтями Кримінального кодексу – ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Слідство триває.