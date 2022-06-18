Посадовець сервісного центру МВС та його спільник систематично брали гроші з охочих обійти офіційні процедури

ДБР затримало заступника начальника відділу Регіонального сервісного центру МВС у Закарпатській області на хабарі у 2,4 тис. доларів за видачу довідок про водійські права. Крім посадовця, затримали і його спільника – колишнього правоохоронця. За даними ДБР, обоє чоловіків систематично брали у громадян гроші за оформлення та обмін водійських прав, постановку на облік авто, видачу номерних знаків та інші послуги, які виконує сервісний центр МВС. За скоєне обом затриманим загрожує до 10 років ув’язнення.

Як у суботу, 18 червня, повідомили у прес-службі ДБР, посадовець сервісного центру МВС за хабарі за сприяння клієнтам центру у швидкому та безперешкодному отриманні послуг. «Він, зокрема, забезпечував видачу, обмін і підтвердження посвідчень водія, реєстрацію та взяття на облік транспортних засобів, видачу та зберігання номерних знаків. Посередник підшукував зацікавлених клієнтів. Вартість послуги складала 100-200 доларів США з особи», – йдеться у повідомленні ДБР.

Правоохоронці затримали посадовця та його спільника під час отримання 2,4 тис. доларів США хабаря за видачу довідок про підтвердження міжнародного стандарту водійських прав. У прес-службі ДБР пояснюють, що такі довідки водіям, що перебувають за кордоном, робили заочно, хоча отримувати такі документи водії зобов'язані особисто. «Це дозволяло чоловікам призовного віку залишатися за межами України і уникати мобілізації», – уточнюють у ДБР.

За інформацією Закарпатської обласної прокуратури, посадовець сервісного центру МВС Закарпаття та його спільник брали кошти з охочих обійти встановлені законом процедури та безперешкодно отримати низку послуг.

«Йдеться про видачу, обмін і підтвердження посвідчень водія, реєстрацію та постановку на облік транспортних засобів, видачу та зберігання номерних знаків. Сума за таке сприяння в роботі працівників сервісного центру становила 100-200 доларів США з особи, які отримував посередник і в подальшому передавав службовцям», – зазначається у повідомленні.

У прес-службі прокуратури ZAXID.NET уточнили, що затримання двох осіб відбулося у п'ятницю, 17 червня в Ужгородському району. Посередник, який допомагав посадовцю сервісного центру МВС незаконно отримувати кошти, є 25-річним мешканцем Закарпатської області. Вік затриманого службовця правоохоронці наразі не називають.

Обох затриманих звинувачують у правопорушенні за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання службовою особою неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність до схеми інших посадовців сервісного центру МВС на Закарпатті та експертів Закарпатського НДЕКЦ МВС України.