За підробку штампів Генконсультва України у Кракові чоловік взяв 800 доларів

Мешканця Волинської області затримали за організацію схеми відправки ухилянтів закордон: чоловік підробляв штампи українських консульств у ЄС про постійне проживання закордоном. Це давало можливість призовникам виїхати з України. Ухилянти перетинали кордон через пункт пропуску «Порубне» у Чернівецькій області. Чоловіка затримали під час одержання 800 доларів від мешканця Буковини за підроблений штамп Генконсульства України у Кракові про постійне проживання у Польщі.

Як у понеділок, 3 жовтня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, мешканець Волинської області організував схему перетину кордону для військовозобов’язаних, яким заборонено покидати територію України.

«Громадянин допомагав чоловікам призовного віку виїжджати до країн ЄС через пункт пропуску «Порубне» за паспортами громадян України для виїзду за кордон, у які вносив неправдиві відмітки про перебування особи на Консульському обліку України в іноземних державах, а також відмітки про постійне місце проживання за кордоном», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Затримали мешканця Волині після одержання 800 доларів США від чергового ухилянта – буковинця, який «замовив» у штамп Генерального консульства України у Кракові про постійне місце проживання на території Польщі. Волинянину повідомили про за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через кордон) та ч. 3 ст. 358 (підробка документів) ККУ.