За скоєне чоловікові загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Переправника ухилянтів із Буковини вдруге за півроку затримали під час спроби відправити кількох військовозобов’язаних чоловіків у Румунію. Вперше за спробу переправити ухилянтів закордон буковинця затримали навесні, однак справа щодо цього випадку досі перебуває у суді. Цього разу чоловік за 4 тис. євро провів до кордону трьох призовників. За скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як у понеділок, 5 вересня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, затримали мешканця Буковини ще 31 серпня, коли він разом зі спільниками намагався переправити закордон трьох ухилянтів.

«За 4 тис. євро він організував трансфер до держкордону та надав відповідні інструкції, як пройти прикордонний рубіж. Затримали чоловіка біля кордону у селі Могилівка Чернівецького району, разом з особами, яких намагався доправити до Румунії», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі уточнюють, що фігурант справи вже був затриманий за спробу відправити ухилянтів закордон навесні цього року. Обвинувальний акт стосовно нього перебуває на розгляді у суді.

Наразі мешканцю Буковини оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене повторно). За скоєне йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна та із забороною займатися певною діяльністю на три роки.