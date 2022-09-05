Мешканця Буковини вдруге затримали за переправлення ухилянтів закордон
Затриманий весною чоловік досі чекає на вирок суду по першій справі
Переправника ухилянтів із Буковини вдруге за півроку затримали під час спроби відправити кількох військовозобов’язаних чоловіків у Румунію. Вперше за спробу переправити ухилянтів закордон буковинця затримали навесні, однак справа щодо цього випадку досі перебуває у суді. Цього разу чоловік за 4 тис. євро провів до кордону трьох призовників. За скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як у понеділок, 5 вересня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, затримали мешканця Буковини ще 31 серпня, коли він разом зі спільниками намагався переправити закордон трьох ухилянтів.
«За 4 тис. євро він організував трансфер до держкордону та надав відповідні інструкції, як пройти прикордонний рубіж. Затримали чоловіка біля кордону у селі Могилівка Чернівецького району, разом з особами, яких намагався доправити до Румунії», – йдеться у повідомленні прокуратури.
У прес-службі уточнюють, що фігурант справи вже був затриманий за спробу відправити ухилянтів закордон навесні цього року. Обвинувальний акт стосовно нього перебуває на розгляді у суді.
Наразі мешканцю Буковини оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене повторно). За скоєне йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна та із забороною займатися певною діяльністю на три роки.
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