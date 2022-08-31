51-річну мешканку Чернівців затримали за підробку студентських квитків для ухилянтів
За місяць жінка оформила фальшиві документи про навчання закордоном для близько 40 призовників
Мешканку Чернівців затримали за оформлення фіктивних документів про навчання у країнах ЄС для чоловіків призовного віку. За даними правоохоронців, за один підроблений студентський квиток жінка брала з кожного ухилянта по 4-4,5 тис. євро. За місяць вона оформила близько 40 пакетів підроблених документів про навчання закордоном. У прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань ZAXID.NET уточнили, що йдеться про 51-річну мешканку Чернівців, зараз затримана перебуває під вартою, за скоєне їй загрожує до дев’яти років ув’язнення.
Як у середу, 31 серпня, повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, мешканка Чернівців готувала фіктивні документи про навчання чоловіків призовного віку у вищих навчальних закладах країн Євросоюзу. Вартість «студентського квитка» становила 4-4,5 тис. євро.
«Поліцейські викрили зловмисницю під час отримання 2 тис. євро за надання повного пакета документів для виїзду за кордон. Раніше отримала як завдаток аналогічну суму. За даними правоохоронців, лише протягом серпня зловмисниця «заробила» на «студентських квитках» 150 тис. євро», – йдеться у повідомленні правоохоронців.
У прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції ZAXID.NET уточнили, що затриманій – 51 рік, наразі фігурантці справи оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Мешканка Чернівців перебуває під вартою з правом внесення застави. За скоєне їй загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.