За скоєне 51-річній мешканці Чернівців загрожує до дев'яти років ув'язнення

Мешканку Чернівців затримали за оформлення фіктивних документів про навчання у країнах ЄС для чоловіків призовного віку. За даними правоохоронців, за один підроблений студентський квиток жінка брала з кожного ухилянта по 4-4,5 тис. євро. За місяць вона оформила близько 40 пакетів підроблених документів про навчання закордоном. У прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань ZAXID.NET уточнили, що йдеться про 51-річну мешканку Чернівців, зараз затримана перебуває під вартою, за скоєне їй загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Як у середу, 31 серпня, повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, мешканка Чернівців готувала фіктивні документи про навчання чоловіків призовного віку у вищих навчальних закладах країн Євросоюзу. Вартість «студентського квитка» становила 4-4,5 тис. євро.

«Поліцейські викрили зловмисницю під час отримання 2 тис. євро за надання повного пакета документів для виїзду за кордон. Раніше отримала як завдаток аналогічну суму. За даними правоохоронців, лише протягом серпня зловмисниця «заробила» на «студентських квитках» 150 тис. євро», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

У прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції ZAXID.NET уточнили, що затриманій – 51 рік, наразі фігурантці справи оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Мешканка Чернівців перебуває під вартою з правом внесення застави. За скоєне їй загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.