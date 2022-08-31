Ухилянтів проводили близько до кордону, а далі вони мали пройти 200 метрів до Румунії самостійно

Мешканця Буковини Іона Белецького суд зобов’язав сплатити 102 тис. грн штрафу за переправлення трьох ухилянтів до Румунії. Затримали переправника разом з трьома призовниками при спробі нелегально перетнути кордон: чоловіків прикордонники помітили серед поля, коли вони рухалися в бік Румунії.

Як зазначається у вироку Першотравневого районного суду Чернівців, 27-річний Іон Белецький, працівник деревообробної компанії «Грін Вуд Чернівці», у квітні 2022 року разом зі своїми знайомими організував схему переправлення ухилянтів до Румунії.

За даними слідства, 29 квітня обвинувачений зі спільниками підшукали двох чоловіків призовного віку, які за 1,3 тис. євро мали намір незаконно потрапити до Румунії. Пізніше підшукали ще одного чоловіка, який заплатив 4,5 тис. євро за переправлення закордон. Організатори мали довезти призовників поближче до українсько-румунського кордону, далі – провести до місця, де вони мали намір перейти до Румунії. Передбачалося, що провідник залишить ухилянтів за 200 метрів до кордону. Частину коштів ухилянти перевели організатору на банківську картку, а частину – передали готівкою у селі Йорданешти

Далі один з переправників на BMW X5 привіз двох ухилянтів у село Карапчів Чернівецького району, де вони чекали на третього призовника, якого привезли на Volkswagen Golf. Чоловіків доставили до села Багринівка, де проходить лінія державного кордону України з Румунією. Близько 22:00 їх зустрів провідник, який мав супроводити усіх чоловіків безпосередньо до кордону. Вже через годину ухилянтів затримали прикордонники.

27-річного Іона Белецького звинуватили в організації переправлення ухилянтів закордон за попередньою змовою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Під час суду чоловік свою вину визнав повністю та розкаявся.

Суддя Першотравненого районного суду Чернівців Алі Федіна затвердила угоду про визнання винуватості, визнала мешканця Буковини винним ч. 3 ст. 332 ККУ та призначила штраф у сумі 102 тис. грн. Обвинувачений має право на оскарження вироку протягом 30 днів.