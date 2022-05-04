За перехід полем до Румунії ухилянти заплатили 7 тис. євро

Правоохоронці затримали 27-річного мешканця Чернівецької області при спробі незаконно переправити трьох призовників до Румунії. Чоловік організував для ухилянтів піший перехід полем поза пунктами пропуску. За послуги провідника буковинець отримав 7 тис. євро.

Як у середу, 4 травня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, 27-річного мешканця села Йорданешти Чернівецького району звинувачують в організації схеми незаконного переправлення закордон чоловіків призовного віку.

«За грошову винагороду у понад 7 тис. євро 27-річний буковинець організував для трьох військовозобов’язаних піший перехід поза пунктами пропуску до Румунії. При спробі покинути територію України особи були викриті прикордонниками», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). 27-річному мешканцю Буковини вже оголосили про підозру, за скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.