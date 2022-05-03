Переправника ухилянтів затримали під час одержання грошей від призовника

ДБР затримало 38-річного переселенця із Харкова, який на Закарпатті займався переправкою призовників закордон. Харків’янин відправляв ухилянтів закордон під виглядом волонтерів, виготовляв фальшиві довідки про непридатність чоловіків для служби в армії. За свої послуги чоловік брав із ухилянтів по 20 тис. доларів, його затримали під час одержання грошей від чергового призовника. Наразі правоохоронці перевіряють причетність працівників військкоматів до діяльності харків’янина. Скільки призовників мешканець Харкова відправив закордон, наразі не відомо.

Як у вівторок, 3 травня, повідомила прес-служба ДБР, мешканець Харкова на території Закарпаття займався нелегальною переправкою ухилянтів закордон, розробивши для цього кілька варіантів – від фальшивих довідок про непридатність до військової служби до переправлення їх через кордон під виглядом волонтерів.

«За оперативною інформацією, за сприяння харківського «бізнесмена» в одному з центрів комплектування і соціальної підтримки у Закарпатській області чоловіки нібито проходили військово-лікарську комісію, яка визнавала їх непридатними до військової служби у воєнний час з одночасним виключенням з військового обліку», – йдеться у повідомленні ДБР.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури, мешканця Харкова затримали у понеділок, 1 травня, у Виноградові. Також правоохоронці затримали одного з ухилянтів, який за допомогою харків’янина намагався нелегально перетнути кордон через пункт пропуску у Вилоку.

«В автомобілі Mercedes-Benz G63, на якому пересувався харків’янин, знайшли та вилучили 20 тис. доларів, що призначалися як оплата за виготовлення і передачу фальсифікованих документів, і близько 7 тисяч євро. За місцем проживання чоловіка в Берегівському районі також проведено обшук, виявлено грошові кошти в сумі 40 тисяч доларів, електронну техніку, флеш-носії, мобільні телефони, а також печатки», – зазначають у прокуратурі.

За переправку одного призовника закордон мешканець Харкова брав 20 тис. доларів США. Чоловіка затримали під час одержання плати за послуги від чергового охочого втекти за кордон. Під час обшуку правоохоронці вилучили в затриманого 40 тис. доларів США, зброю та набої, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та печатки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ(незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів). За скоєне мешканцю Харкова загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.