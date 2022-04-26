На Львівщині затримали двох організаторів втечі ухилянтів за кордон
На Львівщині поліцейські викрили ще двох організаторів схем переправлення чоловіків призовного віку через держкордон на період дії воєнного стану.
Як повідомили в поліції та прокуратурі Львівщини, один із організаторів – мешканець Київщини – за 5 500 доларів США обіцяв безперешкодний перетин кордону військовозобов’язаному чоловіку у статусі найманого водія автобуса, що здійснює пасажирські перевезення.
Організатор іншої схеми – мешканець Львівщини – за 6 500 доларів США оформляв документи про волонтерську діяльність з правом виїзду за кордон.
За свої послуги організатори схем брали 5500-6500 доларів США
Обох фігурантів затримали 21 та 22 квітня. Їм повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Їм загрожує до дев’яти років тюрми.
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.