Двох мешканців Львівщини та Київщини затримали за організацію схем переправлення ухилянтів за кордон

На Львівщині поліцейські викрили ще двох організаторів схем переправлення чоловіків призовного віку через держкордон на період дії воєнного стану.

Як повідомили в поліції та прокуратурі Львівщини, один із організаторів – мешканець Київщини – за 5 500 доларів США обіцяв безперешкодний перетин кордону військовозобов’язаному чоловіку у статусі найманого водія автобуса, що здійснює пасажирські перевезення.

Організатор іншої схеми – мешканець Львівщини – за 6 500 доларів США оформляв документи про волонтерську діяльність з правом виїзду за кордон.

За свої послуги організатори схем брали 5500-6500 доларів США

Обох фігурантів затримали 21 та 22 квітня. Їм повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Їм загрожує до дев’яти років тюрми.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.