22-річного мешканця Яворівщини затримали за організацію переправлення ухилянтів за кордон

Поліцейські спільно з СБУ затримали 22-річного мешканця Яворівського району за організацію виїзду ухилянтів за кордон. Підозрюваний за 12 тис. доларів обіцяв надати пакет документів для перетину кордону особою призовного віку.

Як повідомили в поліції та прокуратурі Львівщини, 22-річного мешканця Яворівського району затримали «на гарячому» під час отримання ним 12 тис. доларів США. За ці гроші він повинен був надати замовнику – чоловікові призовного віку, пакет документів, які надають тому право безперешкодного виїзду за кордон.

Організатора переправлення ухилянтів за кордон заарештували (фото поліції)

Затриманому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна. За рішенням суду, 22-річного організатора втечі ухилянтів за кордон арештували.

В СБУ зазначили, що перевіряють причетність працівників контролюючих органів, які сприяли в незаконному переправленні потенційних призовників за кордон.

Як відомо, Україні діє режим воєнного стану. 25 лютого президент підписав указ про загальну мобілізацію. Чоловікам призовного віку заборонено покидати межі України та виїжджати за кордон.