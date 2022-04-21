37-річному жителю Дніпра, який намагався втекти за кордон від мобілізації, загрожує кримінальна відповідальність

У пункті пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Польщею поліцейські затримали 37-річного жителя Дніпра, який намагався виїхати за кордон з підробленим свідоцтвом про народження третьої дитини. Таким чином чоловік хотів втекти від мобілізації, адже батьки трьох неповнолітніх дітей не підпадають під призов.

У четвер, 21 квітня, в поліції Львівщини розповіли, що 37-річний житель міста Дніпро для виїзду за кордон і ухилення від мобілізації підробив офіційний документ – свідоцтво про народження третьої дитини. Насправді чоловік виховує двох неповнолітніх дітей і третя дитина у нього не народжувалась.

Підроблене посвідчення 7 квітня чоловік показав інспектору прикордонної служби на переході «Шегині» під час спроби виїзду до Польщі. Прикордонники виявили підробку та повідомили поліцію.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за підроблення документів (ч.1 ст.358 ККУ) та використання завідомо підробленого документу (ч.4 ст.358 ККУ). Чоловікові загрожує обмеження волі на строк до двох років. На сьогодні справу вже передали до суду.

Як відомо, Україні діє режим воєнного стану. 25 лютого президент підписав указ про загальну мобілізацію. Чоловікам призовного віку заборонено покидати межі України та виїжджати за кордон.