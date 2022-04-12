39-річного ухилянта затримали за спробу втечі за кордон з підробленими документами

У пункті пропуску «Шегині-Медика» на Львівщині затримали 39-річного харків’янина, який хотів виїхати за кордон як батько, який нібито самостійно виховує неповнолітню дитину. Для цього чоловік використав підроблене свідоцтво про смерть своєї колишньої дружини.

У поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився 4 квітня. 39-річний житель Харкова спробував виїхати за кордон як особа котра не підлягає мобілізації, оскільки самостійно виховує дитину віком до 18 років. Для цього він підробив офіційний документ – свідоцтво про смерть своєї колишньої дружини, яка є матір’ю їх спільної 10-річної доньки.

Документи чоловік надав інспектору прикордонної служби на переході «Шегині». Прикордонники виявили підробку та повідомили поліцейським.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за підроблення документів (ч.1 ст.358 ККУ) та використання завідомо підробленого документу (ч.4 ст.358 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до двох років. Розслідування справи вже завершили і скерували до суду.

Як відомо, Україні діє режим воєнного стану. 25 лютого президент підписав указ про загальну мобілізацію. Чоловікам призовного віку заборонено покидати межі України та виїжджати за кордон.