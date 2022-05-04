За 10 тис. доларів від видавав довідку про навчання у польському виші

У Львові затримали чоловіка, який займався підробкою фіктивних довідок, що дозволяли чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Послуги коштували 10 тис. доларів з однієї людини.

«Громадянин за 10 тис. доларів обіцяв виготовити і надати фіктивні документи про навчання у вишах Республіки Польща. На підставі отриманих документів військовозобов’язані чоловіки могли безперешкодно перетнути кордон через офіційні пункти пропуску», – повідомили 4 травня у Львівській обласній прокуратурі.

Чоловіка затримали під час отримання грошей від молодого чоловіка (фото поліції)

Мешканця Львівщини затримали під час передачі грошей від одного з охочих виїхати. У поліції уточнили, що затриманий – 55-річний мешканець Дрогобицького району. Йому повідомили підозру в організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон на період дії воєнного стану (ч. 3 ст. 332 ККУ).