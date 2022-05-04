20-річний хлопець намагався виїхати в Румунію як пенсіонер, щоб уникнути призову в армію

На пункті пропуску у Солотвині затримали 20-річного мешканця Херсона, який видавав себе за пенсіонера, щоб уникнути призову та виїхати закордон. Юнак під час перевірки документів пред’явив прикордонникам підроблене пенсійне посвідчення. Згодом зізнався, що купив його за 1,5 тис. доларів.

Як у середу, 4 травня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, 20-річного хлопця затримали при спробі виїхати у Румунію через пункт пропуску «Солотвино». Мешканець Херсона намагався незаконного потрапити закордон, видаючи себе за пенсіонера та пред’явив мукачівським прикордонникам фальшиве посвідчення пенсіонера.

«Під час поглибленого вивчення наданого документу прикордонники встановили, що пенсійне посвідчення є підробленим. Згодом хлопець розповів, що придбав посвідчення у ділка з Херсону за 1,5 тис. доларів США», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Мукачівські прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ст. 336 ККУ (ухиляння від призову за мобілізацією). Надалі юнаком займатиметься поліція.