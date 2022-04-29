Від власника фірми вилучили шість автомобілів, на яких їхали ухилянти

Поліція затримала 23-річного мешканця Чернівців, який фіктивно влаштовував на роботу ухилянтів. Хлопець підробляв трудові договори для роботи закордоном нібито на фірмі свого батька. Призовників оформляли на роботу водіями, які «по роботі» виїжджали закордон. Наразі відомо про 10 ухилянтів, які таким способом змогли втекти з України.

Як у п’ятницю, 29 квітня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, 23-річний мешканець Чернівців був відповідальним за підбір, працевлаштування та оформлення водіїв на підприємство свого батька.

«Хлопець за відсутності батька підробляв трудові договори з чоловіками призовного віку, що давало їм право безперешкодно виїхати за кордон. Свої послуги оцінив у 6 тис. доларів США з особи. Слідством встановлено, що за такою ж схемою за кордон було переправлено більше 10 чоловіків – громадян України призовного віку», – йдеться у повідомленні прокуратури.

На пункті пропуску «Порубне» прикордонники затримали одного з ухилянтів, який прикинувся водієм. Чоловікові повідомили про підозру у використанні підробленого документа. Автомобіль, в якому призовник намагався виїхати з країни, арештували.

23-річному роботодавцю з Чернівців повідомили про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через держкордон з використанням підробленого документа). Крім того, у підприємця, з яким були укладені фіктивні трудові договори на здійснення транспортних перевезень закордон, вилучили шість автомобілів: Rang-Rover, Mercedes-Benz ML63, Mercedes-Benz 609D, Mercedes-Benz 814D, Iveco 65C17, Iveco Daily 60C15. Вартість вилучених автомобілів складає приблизно 3 млн грн. Вирішується питання щодо їх арешту.