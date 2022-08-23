За скоєне працівнику благодійного фонду загрожує до дев'яти років тюрми

У Чернівцях затримали 26-річного працівника одного з благодійних фондів, якого підозрюють у нелегальному переправленні ухилянтів закордон. За версією слідства, мешканець Чернівців оформив документи для 11 призовників, щоб вони могли перетнути кордон як перевізники гуманітарних вантажів для лікарень. Викрити організатора схеми правоохоронцям допомогла військова адміністрація, до якої чоловік подав списки водіїв.

Як у вівторок, 23 серпня, повідомила прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, Чернівецька військова адміністрація звернулася до правоохоронців з проханням допомогти з перевіркою водіїв, які мають перевозити гуманітарні вантажі з-за кордону. Списки на затвердження в ОВА подав один із благодійних фондів. Пізніше з’ясувалося, що цей фонд подібного листа до військової адміністрації не направляв, це зробив один із представників благодійного фонду, який займався оформленням документів. У прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань ZAXID.NET уточнили, що чоловік є мешканцем Чернівців, йому 26 років, раніше підозрюваний уже мав проблеми із законом та був засуджений за крадіжку.

«Підозрюваний у фонді відповідав за оформлення документів на право виїзду. За певну винагороду дані стосовно особи вносилися до інформаційної бази, що давало правові підстави для виїзду. За таку послугу брав по 1 тис. доларів США. 22 серпня у Чернівцях його затримали під час отримання 20 тисяч гривень. Натомість він передав доказ про включення ухилянта до інфобази. Раніше чоловік отримав завдаток – ще 500 доларів», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що підозрюваний є мешканцем Буковини, за такою схемою він намагався незаконно переправити закордон 11 чоловіків призовного віку. «Чоловік обіцяв забезпечити внесення даних до телекомунікаційної системи «Шлях». Щоб отримати дозвіл на виїзд 11 громадян за межі України, подав недійсні документи про те що вони будуть задіяні для перевезення міжнародної гумдопомоги для медичного закладу», – уточнюють у прокуратурі.

За даними СБУ у Чернівецькій області, затриманий є одним із учасників схеми. Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи та осіб, які можуть бути причетні до переправлення ухилянтів закордон.

Затриманому вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). За скоєне мешканцю Буковини загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та із забороною займати певні посади протягом трьох років.