Сторожинецький суд призначив переправнику ухилянтів до Румунії 102 тис. грн штрафу. За даними слідства, у червні 2022 року Михайло Александру спробував незаконно відправити закордон чотирьох чоловіків призовного віку. З кожного клієнта обвинувачений брав по 2 тис. євро, довозив чоловіків до кордону, а далі чоловіки з провідником пробиралися на територію Румунії через ліс. У суді Михайло Александру свою вину визнав повністю.

Як зазначається у вироку Сторожинецького районного суду, мешканця Чернівецької області Михайла Александру затримали після спроби незаконно переправити закордон чотирьох українців призовного віку. За даними правоохоронців, буковинець домовився про допомогу із ще одним провідником, який добре орієнтувався в прикордонній місцевості, та 14 червня спільно з ним перевіз на мікроавтобусі Mercedes-Benz Vito чотирьох чоловіків призовного віку у селище Красноїльськ, що на кордоні з Румунією. Там ухилянти пересіли до іншого авто та добралися ближче до кордону.

«Чоловіки провели інструктаж особам, яких мали на меті незаконного переправити через державний кордон України, після чого разом із ними пішки продовжили рух по лісовому масиву до лінії розмежування державного кордону України та Румунії», – зазначається у вироку суду.

Усіх ухилянтів з переправником затримали прикордонники за 300 метрів до території Румунії. Відтак правоохоронці встановили, що з кожного призовника переправник взяв по 2 тисячі євро, тобто загалом отримав від ухилянтів 8 тис. євро. У суді Михайло Александру свою вину визнав повністю та уклав з прокурором угоду.

Суддя Сторожинецького районного суду Василь Бужора визнав Михайла Александру винним за ч. 3 за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та зобов’язав його сплатити 102 тис. грн штрафу. Частину застави – 100 тис. грн – суд залишив державі, іншу частину (понад 98 тис. грн) повернув заставодавцю. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.