Чоловіків затримали поблизу кордону в Ужгороді

На Закарпатті прикордонники затримали шістьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Групу нелегалів правоохоронці помітили, коли один із них намагався перелізти через паркан на територію Словаччини. Чоловік утік, проте поблизу прикордонники виявили автомобіль із шістьма громадянами України, двоє з них були забруднені ґрунтом, ще один – без взуття. Пізніше біля паркану на кордоні правоохоронці виявили покинутий рюкзак і пару черевиків. Чоловіки зізналися прикордонникам, що намагалися втекти в Словаччину.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався у понеділок, 13 червня, на українсько-словацькому кордоні поблизу Ужгорода. Спочатку прикордонники помітили одного з порушників, який намагався перелізти через загороджувальний паркан на кордоні. Коли невідомий побачив правоохоронців, він утік.

«За декількасот метрів від місця виявлення невідомого прикордонники зупинили автомобіль, яким пересувалися ймовірні порушники кордону. У ньому перебували шестеро чоловіків. Двоє із затриманих мали на собі брудний від ґрунту одяг, ще один сидів в автомобілі без взуття. Водночас інший прикордонний наряд знайшов поблизу загороджувального паркану залишені рюкзак та пару взуття», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Усі затримані виявилися громадянами України, вони зізналися правоохоронцям, що мали намір незаконно потрапити закордон. На чоловіків склали протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Матеріали передадуть до суду.