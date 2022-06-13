Чоловік також запропонував прикордонникам хабар

Мешканець Закарпаття спробував перетнути українсько-угорський кордон як багатодітний батько і пред’явив на паспортному контролі свідоцтва про народження чужих дітей. Крім того, чоловік поклав у паспорт 50 євро хабаря для прикордонників. З пункту пропуску у Чопі закарпатця забрала поліція.

Як у понеділок, 13 червня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався на пункті пропуску «Тиса». 37-річний мешканець Закарпатської області їхав в Угорщину разом з дружиною і трьома дітьми. На паспортний контроль чоловік надав також свідоцтва про народження дітей як підставу для виїзду закордон у воєнний час.

«Під час їх перевірки правоохоронці встановили, що відповідно до пред'явлених документів, чоловік не є батьком для двох дітей із трьох і не має права на виїзд за кордон. Тоді чоловік спробував запропонував прикордонникам хабар у 50 євро», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Прикордонники викликали на місце події поліції та направили повідомлення про виявлення ознак правопорушення за ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Гроші правоохоронці вилучили, чоловікові відмовили у виїзді закордон.