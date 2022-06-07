За відправку призовників закордон обом чоловікам загрожує до 9 років тюрми

СБУ затримала керівника львівської візової агенції та його спільника з кримінальних кіл, які налагодили схему відправки призовників закордон. Ухилянтам виготовляли фальшиві документи та відправляли закордон під виглядом волонтерів. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції, агенція діяла на території Львівщини, підроблені документи фірма виготовляла для військовозобов'язаних і з інших областей. Зокрема, фігурантів справи затримали під час одержання 270 тис. грн від одного з призовників, мешканця Івано-Франківської області.

Як у вівторок, 7 червня, повідомила прес-служба СБУ Івано-Франківської області, канал нелегального перетину кордону організували представник кримінального середовища та керівник львівської візової агенції.

«Зловмисники забезпечували виготовлення фіктивних документів про нібито належність ухилянтів до волонтерських організацій та внесення їх на цій підставі у базу даних «Шлях», що дає можливість перетину кордону. СБУ задокументувала отримання ними 270 тисяч гривень (еквівалент 7 тис. євро) за перетин кордону мешканцем Івано-Франківщини та затримала двох фігурантів кримінального провадження», – йдеться у повідомленні СБУ.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі поліції Івано-Франківської області, фігурантами справи є мешканці Львівської області віком 25 та 45 років. Старший чоловік є керівником львівської візової агенції. Контора виготовляла документи для військовозобов’язаних із різних регіонів України.

«Вони підшуковували клієнтів, забезпечували їм виготовлення фіктивних документів про нібито належність до волонтерських організацій, що дає можливість перетину кордону. Таким чином здійснювали їх нелегальну переправу», – додають у поліції.

Під час обшуків у офісі візової агенції, за місцями проживання та в автомобілях зловмисників СБУ виявила та вилучила готівку в сумі 270 тис. грн, комп’ютерну техніку, флешки, карти пам’яті, банківські картки, мобільні термінали, чорнові записи з доказами протиправної діяльності. Також правоохоронці вилучили автомобіль Audi Q8, що належить організатору схеми, травматичний пістолет та карабін з набоями.

Обом фігурантам повідомили про підозру за підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). За скоєне чоловікам загрожує до дев’яти років позбавлення волі із забороною займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.