До села Ділове чоловіки приїхали на мікроавтобусі

Закарпатські прикордонники затримали 51-річного мешканця Донеччини із чотирма синами, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. З чоловіками був ще один призовник, який на власному мікроавтобусі віз родину до кордону. На всіх порушників прикордонники склали протоколи, далі справу розглядатиме суд.

Про затримання шістьох ухилянтів повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у понеділок, 6 червня. За даними прикордонників, шістьох чоловіків призовного віку затримали на околиці села Ділове Рахівського району, поблизу українсько-румунського кордону.

«Затриманими виявились військовозобов’язані мешканці міста Костянтинівка Донецької області. Прикордонники з’ясували, що п’ятеро із них родичі – 51-річний батько та четверо його синів. Вони домовилися зі своїм земляком, який є власником мікроавтобуса, що той доставить їх у прикордоння, а далі вони усі разом планували незаконно потрапити до Румунії», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

На всіх шістьох чоловіків правоохоронці склали протоколи про за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Справу скерували до суду.