Ліснику і трьом його спільникам загрожу до дев'яти років тюрми

ДБР затримала лісника Чернівецького лісгоспу та двох його спільників, які незаконно переправляли ухилянтів віку до Румунії. Усіх затримали під час спроби провести закордон трьох призовників за 10 тис. євро. Фігурантам загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Як у понеділок, 23 травня, повідомила прес-служба ДБР, правоохоронці оголосили про підозру майстру лісу Чернівецького лісгоспу та двом його спільникам за організацію схеми переправлення призовників до Румунії.

«Чоловіки супроводжували громадян України, що намагалися незаконно покинути територію держави, на різних етапах. Один брав кошти, які потім ділив між учасниками групи, інший – довозив до кордону, а третій – переводив пішим ходом до Румунії. Учасників схеми затримано «на гарячому» під час спроби переміщення трьох чоловіків призовного віку за 10 тис. євро», – йдеться у повідомленні ДБР.

У прес-службі територіального управління ДБР у Хмельницькому ZAXID.NET уточнили, що затримання майстра лісу та двох його спільників відбулося у суботу, 21 травня. Вік затриманих у ДБР не називають.

Наразі працівнику лісгоспу та двом цивільним оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення громадян через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів). За скоєне усім трьом загрожує до дев’яти років позбавлення волі.