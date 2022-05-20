За переправлення призовників закордон двом закарпатцям загрожує до 7 років тюрми

Двоє мешканців Тячівського району одягли 29-річного закарпатця в гідрокостюм та підготували для переправлення його через річку в Румунію. Поліція затримала обох переправників призовника під час того, як вони проводили ухилянта до кордону. За скоєне переправникам загрожує до семи років тюрми. Призовника, який спробував втекти в Румунію, доставили до військкомату.

Про затримання двох переправників ухилянтів закордон у п’ятницю, 20 травня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття. За даними правоохоронців, двох мешканців Тячівського району віком 22 та 29 років підозрюють у незаконному переправленні призовників закордон.

«Безпосередній організатор злочину разом зі своїм спільником за попередньою домовленістю доставили свого клієнта до ділянки в межах селища Тересва Тячівського району, що межує з Румунією. Зловмисники перевдягли 29-річного закарпатця в гідрокостюм, який підготували заздалегідь, оскільки перетнути кордон він мав через русло річки Тиса», – йдеться у повідомленні поліції.

Фігурантів затримали, коли вони проводили призовника до річки. Речові докази, що підтверджують їх причетність до злочину, слідчі вилучили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб). За скоєне обом закарпатцям загрожує позбавленням волі до семи років. Чоловіка, який втікав закордон, доставили у військкомат.

Зазначимо, на цій ділянці кордону на Закарпатті 9 травня у річці Тиса втопився 30-річний призовник, який разом із ще двома чоловіками намагався переплисти на територію Румунії. Тіло українця виявили біля румунського берега річки. Один із утікачів дістався закордон живим, ще одного поки не знайшли.