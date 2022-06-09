Десятькох чоловіків затримали, коли вони очікували на партію контрабандних сигарет

Чернівецькі прикордонники затримали десятьох контрабандистів, які чекали на партію сигарет для доставки на територію Румунії. Чоловіки виявилися мешканцями прикордонного села Красноїльськ віком від 17 до 35 років. Дев’ятьом із них уже вручили повістки до війська. Крім того, прикордонники склали на контрабандистів протоколи за спробу незаконного перетину кордону.

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інцидент стався вночі у середу, 8 червня. Десятьох чоловіків прикордонники виявили, коли вони очікували на партію сигарет, щоб перенести їх у Румунію. Усі затримані виявилися мешканцями села Красноїльськ, що поблизу українсько-румунського кордону. Вік чоловіків – від 17 до 35 років. Усім порушникам, окрім 17-річного юнака, правоохоронці вручили повістки.

«Зважаючи на гарний фізичний стан порушників, їх любов до камуфльованого одягу, правоохоронці повідомили про них військкомат. За наявною інформацією, усі порушники кордону, крім 17-річного юнака, вже проходять медичний огляд для призову за мобілізацією», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Також прикордонники склали на затриманих протоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетинання державного кордону України). Після оформлення адмінпротоколів прикордонники допомогли затриманим потрапити до військкомату.