Голова ГО видавав посвідчення волонтерів охочим виїхати за кордон

Голову громадської організації у Львові затримали за організацію нелегальної схеми виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків. За винагороду їм виготовляли посвідчення волонтерів, за якими чоловіки призовного віку в умовах воєнного стану могли поїхати з України.

«Мешканець Львова вимагав та одержав 700 доларів США від військовозобов’язаного чоловіка за виготовлення необхідної документації задля безперешкодного виїзду за кордон в умовах воєнного часу, зокрема, оформлення посвідчення волонтера громадської організації та сприяння у включенні останнього до бази даних «Шлях», – повідомили 9 червня у Львівській обласній прокуратурі.

Чоловіки могли виїхати з України, купивши фальшиве посвідчення громадської організації

Чоловіка затримали 8 червня після передачі другої частини грошей – 500 доларів. Йому мають оголосити про підозру за ч. 4 ст. 368-3 ККУ (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та обрати запобіжний захід – тримання під вартою.