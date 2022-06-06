Організатора схеми затримали у центрі Львова неподалік готелю «Дністер»

У центрі Львова затримали киянина, який організував схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Вартість такої послуги у період воєнного стану становила від 3 до 5 тис. доларів. Про це у понеділок, 6 червня, повідомила Київська міська прокуратура.

Слідчі викрили 41–річного мешканця столиці, який організовував перетин кордону України чоловікам віком від 18 до 60 років. Щоб виїхати за кордон під час війни, чоловіки платили від 3 до 5 тис. доларів.

Організатора схеми затримали у центрі Львова неподалік готелю «Дністер» після отримання 110 тис. грн від чоловіка призовного віку, який хотів виїхати до Польщі.

Під час обшуку у автомобілі киянина виявлено та вилучено 55 тис. грн та 6100 доларів, мобільні телефони, довідки військо-лікарської комісії. Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.