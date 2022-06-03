Ухилянтам дали умовний термін

Двох мешканців Самбірського району засудили за ухилення від військової служби. Суд призначив їм три роки позбавлення волі, однак дав випробувальний термін. Справи щодо ще восьми порушників перебувають на розгляді суду.

«Прокурори у суді довели, що обвинувачені, будучи військовозобов’язаним та у встановленому законом порядку повідомленими про явку на загальну мобілізацію, без поважної причини не з’явилися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, чим порушили вимоги чинного законодавства», – повідомили у Львівській обласній прокуратурі 3 червня.

Як пояснили ZAXID.NET у прес-службі прокуратури, двоє 38-річних мешканців Самбора не з’явилися за повістками на медкомісію у військкомат. Коли їх зобов’язали, вони відмовилися проходити комісії. За цим фактом склали акт і зареєстрували кримінальне провадження. На суді чоловіки визнали свою вину.

Суд також визнав їх винними в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ) та призначив покарання – позбавлення волі на 3 роки. Однак звільнив від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України.

Загалом на розгляді суду перебуває ще 8 справ щодо ухилення від мобілізації мешканців Самбірського району.

Нагадаємо, 1 червня суд виніс вирок 36-річному мешканцю Дніпропетровщини, який намагався виїхати за кордон з підробленими документами та пропонував прикордоннику 2 тис. доларів хабара. Суд конфіскував хабар у дохід держави та оштрафував на 17 тис. грн.