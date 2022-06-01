36-річний мешканець Дніпропетровщини хотів втекти за кордон з підробленими документами і запропонував прикордоннику хабар

На Львівщині суд виніс вирок 36-річному мешканцю Дніпропетровщини, який намагався виїхати за кордон з підробленими документами та пропонував прикордоннику 2 тис. доларів хабара. Суд конфіскував хабар у дохід держави та оштрафував ухилянта на 17 тис. грн.

Як розповіли у середу, 1 червня, в прокуратурі Львівщини, у травні цього року в пункті пропуску через державний кордон підсудний запропонував працівнику прикордонної служби неправомірну вигоду у розмірі 2000 дол. США. Таким чином чоловік хотів безперешкодно перетнути державний кордон з підробленими документами.

Чоловіка судили за пособництво у підробленні офіційного документа та його використання, надання працівникам прикордонної служби неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 – ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 369 ККУ).

Свою вину у злочині мешканець Дніпропетровщини визнав та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. У результаті суд затвердив цю угоду та ухвалив обвинувальний вирок, яким конфіскував вилучені 2000 дол. США в дохід держави. Також порушник зобов’язаний сплатити 17 тис. грн штрафу.