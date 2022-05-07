Ухилянт від мобілізації запропонував прикордонникам 1100 доларів хабара

У суботу, 7 травня, у пункті пропуску «Краківець-Корчова» на Львівщині затримали 33-річного уродженця Херсона, який намагався виїхати до Польщі з підробленою довідкою про непридатність до військової служби та пропонував прикордонникам хабар. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби розповіли, що вранці 7 травня у пункт пропуску «Краківець» на Львівщині прибув легковик Ford. 33-річний водій авто надав прикордонникам медичні документи про непридатність до військової служби, які виявилися фальшивими. Коли ж підробку викрили, чоловік запропонував інспектору 1 100 доларів хабара.

Однак, прикордонники грошей не взяли, натомість викликали поліцію та передали їй ухилянта. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію хабара (ст. 369 ККУ) та використання підроблених документів (ст. 358 ККУ). У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби уточнили ZAXID.NET, що затриманим виявився 33-річний уродженець Херсона.