Загальну мобілізацію, термін якої закінчується 24 травня, можуть продовжити. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

За його словами, питання продовження мобілізації залежатиме від ситуації на фронті.

«Тут все залежить від обстановки, яка складеться станом на той момент, коли вона має закінчитися. Якщо така потреба буде, будуть продовжуватися бойові дії, однозначно буде потреба у поповнення фахівцями, військовими наших військових частин. Тому я думаю керівництвом буде продовжена мобілізація після 24 травня», – зазначив він.

Наразі кількісні та якісні показники в питанні мобілізації, за словами Горбача, виконані на 100%.

«Вона продовжується вже значно меншими темпами, але не тому, що щось не виходить, а тому що в кінці лютого на початку березня більшою мірою були укомплектована бойова компонента, як ЗСУ, так й інших складових сил оборони», – розповів Горбач.

Зараз ЗСУ проводять тільки доукомплектування і поповнення військових частин людьми.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Цього ж дня президент видав Указ №69/2022 «Про загальну мобілізацію», яким оголошено проведення загальної мобілізації.

Актуальні деталі щодо мобілізації та воєнного стану в Україні можна дізнатись в матеріалі ZAXID.NET.