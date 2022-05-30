Чоловік брав 3000 доларів за послугу переправи за кордон

На Львівщині затримали організатора схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. 45-річному мешканцю Львівщини оголосили підозру. У департаменті внутрішньої безпеки додали, що це колишній поліцейський.

«Чоловік організував схему незаконного перетину державного кордону України для громадян, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії правового режиму воєнного стану. За 3000 доларів США підозрюваний обіцяв допомогти у безперешкодному перетині кордону через офіційні пункти пропуску», – повідомили 30 травня у Львівській обласній прокуратурі.

Чоловіка затримали під час передачі грошей. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Слідчі подали клопотання в суд про взяття його під варту.

Фігурант справи раніше працював у поліції (фото ДВБ)

Розслідування проводять слідчі Нацполіції та працівники Департаменту внутрішньої безпеки, оскільки фігурант колишній поліцейський.

«Своїх «клієнтів» запевняв, що жодних проблем при проходженні митного посту не виникне, оскільки частину суми віддасть прикордонникам», – додали у ДВБ Нацполіції.

Нагадаємо, на час дії воєнного стану в Україні чоловіки віком 18-60 років, за незначними винятками, не можуть виїжджати за кордон.