На Буковині прикордонники затримали 19-річного студента з Івано-Франківська, який заявив, що їхав на навчання у Польщу, але при цьому перетинав кордон із Румунією. Юнак не зміг пояснити, чому обрав такий маршрут, а під час перевірки документів виявилось, що студентське посвідчення та довідка з Краківського університету були підробленими.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався у понеділок, 13 червня, у пункті пропуску «Порубне» на українсько-румунському кордоні. На паспортний контроль 19-річний громадянин України надав прикордонникам підроблену довідку про навчання у Краківському університеті.

«Юнак впевнено стверджував, що прямує до Польщі на навчання. Однак, навіщо їхати довгою дорогою через Румунію, так і не зміг пояснити. Згодом мешканець Івано-Франківська зізнався, що документи підроблені», — йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Прикордонники викликали на місце поліцію та проінформували про виявлення правопорушення за ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів). Надалі юнаком займатимуться правоохоронці.