Чоловік підробив свідоцтва про народження двох півторарічних дітей

30-річний українець купив фальшиві свідоцтва про народження двох дітей, аби виїхати за кордон в умовах воєнного стану як багатодітний батько. При цьому одна дитина у нього справді була, але для виїзду з країни необхідно мати не менше трьох неповнолітніх дітей.

Як повідомили у п’ятницю, 26 серпня, Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, у пункті пропуску «Шегині» на Львівщині прикордонники викрили чоловіка, який видавав себе за багатодітного батька.

Аби перетнути кордон в умовах в умовах воєнного стану, 30-річний українець пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей. Під час перевірки прикордонники встановили, що нотаріально завірені копії свідоцтв про народження двох півторарічних дітей сфальсифіковані. Згодом чоловік зізнався, що придбав ці документи за 120 тис. грн через Telegram-канал.

Нагадаємо, від 24 лютого з моменту введення воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонений виїзд з України.