Двоє чоловіків намагались перетнути кордон з Польщею, заховавшись у машині
Обидва випадки зафіксували у ПП «Шегині»
Як повідомили у прикордонній службі, під час в’їзду на територію пункту пропуску 23-річний пасажир заховався за заднім сидінням автомобіля та не надав документи для проходження контролю. Проте в ході перевірки автомобіля прикордонний наряд знайшов чоловіка.
В іншому випадку українець також заховався за сидінням. Проте, коли мікроавтобус заїхав в пункт пропуску, чоловік вийшов та пішки попрямував в бік Польщі, оминаючи паспортний контроль. Прикордонники помітили і затримали чоловіка.
У ході бесіди прикордонники з’ясували, що підстав для перетину кордону в умовах воєнного стану чоловіки не мали. Осіб через кордон не пропустили та направили повідомлення про них до Нацполіції.