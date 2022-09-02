У пункті пропуску «Шегині» на Львівщині виявили двох чоловіків, що намагалися нелегально перетнути кордон. Один пасажир автомобіля сховався за сидінням, а інший намагався непомітно перейти кордон з Польщею. Обидвох чоловіків виявили і не випустили з України, про це повідомили у п'ятницю, 2 вересня в прес-службі ДПСУ.

Як повідомили у прикордонній службі, під час в’їзду на територію пункту пропуску 23-річний пасажир заховався за заднім сидінням автомобіля та не надав документи для проходження контролю. Проте в ході перевірки автомобіля прикордонний наряд знайшов чоловіка.

В іншому випадку українець також заховався за сидінням. Проте, коли мікроавтобус заїхав в пункт пропуску, чоловік вийшов та пішки попрямував в бік Польщі, оминаючи паспортний контроль. Прикордонники помітили і затримали чоловіка.

У ході бесіди прикордонники з’ясували, що підстав для перетину кордону в умовах воєнного стану чоловіки не мали. Осіб через кордон не пропустили та направили повідомлення про них до Нацполіції.