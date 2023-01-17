Колишнього головного бухгалтера комунального підприємства з Хмельницького засудили до восьми років позбавлення волі за привласнення 1,6 млн грн. Фінансист протягом двох років перераховував собі на рахунки кошти. Нестачу на підприємстві виявив новий директор, який написав заяву на бухгалтера.

Як у вівторок, 17 січня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури, колишній головний бухгалтер місцевого комунального підприємства протягом листопада 2016-го по жовтень 2018 року незаконно перераховував кошти собі на рахунки та здійснював різні платежі.

«Він вносив у банківські платіжні системи підприємства неправдиві відомості про зарахування на свій картковий рахунок «заробітної плати» та перераховував кошти на власну користь. Маючи намір приховати походження коштів, переводив їх у готівку, на інші рахунки, а також сплачував різні платежі», – йдеться у повідомленні.

Кримінальну справу правоохоронці відкрили після заяви новопризначеного директора підприємства, який виявив нестачу. Майнову шкоду оцінили у понад 1,6 млн грн.

Суд визнав бухгалтера винним у привласненні коштів громади в особливо великих розмірах (ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 362 ККУ). За скоєне йому призначили вісім років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, крім житла. Крім того, суд зобов’язав обвинуваченого відшкодувати комунальному підприємству всі збитки та заборонив йому займати певні посади протягом трьох років. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.