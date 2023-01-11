Наразі слідчі вирішують питання про накладення арешту на автомобілі

У Володимирі правоохоронці затримали двох чоловіків, які продавали завезені для потреб військових автомобілі. В Україну транспорт ввезли як гуманітарну допомогу для військкомату, але згодом ці ж авто чоловіки намагались продати за 13,2 тис. доларів. Зловмисникам вже повідомили про підозри, автомобілі ж слідчі вилучать. У разі доведення вини чоловікам загрожує до семи років ув'язнення.

Про викриття чоловіків повідомила прес-служба прокуратури Волині у середу, 11 січня. За інформацією слідства, двоє мешканців Нововолинська продавали автомобілі, увезені в Україну як гуманітарна допомога для одного з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Чоловіків затримали 9 січня у Володимирі під час отримання від військовослужбовця 13,2 тис. доларів за два таких авто. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та про накладення арешту на вилучені автомобілі.

«За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури двом мешканцям міста Нововолинськ повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб продажу предметів гуманітарної допомоги в значному розмірі під час воєнного стану», – йдеться у повідомленні. У разі доведення вини їм загрожує до семи років тюрми.