Жінка отримала підозру за статтею про продаж гуманітарної допомоги, яка передбачає як мінімум 5 років тюрми

Волонтерці з Луцька Ользі Косован вручили підозру в незаконному продажі гуманітарної допомоги. Як вважає слідство, наприкінці липня жінка продала 44 бронежилети, пластини до яких були завезені в Україну як гуманітарна допомога. Всього за продаж вона начебто отримала 530 тис. грн. Натомість сама волонтерка звинувачення категорично заперечує, а справу називає сфабрикованою.

Про вручення підозри стало відомо у п'ятницю, 19 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Зазначається, що слідство підозрює мешканку Луцька у продажі 44 бронежилетів за понад 530 тис. грн, які були укомплектовані бронепластинами з металу, ввезеного в Україну як гуманітарна допомога.

Йдеться про волонтерку фонду «Добра справа» Ольгу Косован. У своєму Facebook вона зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення допомагала військовим. За кордоном вона купувала броньований метал, тканини і фурнітури, а вже в Україні виготовляли бронежилети.

«Чи надходили мені кошти? Так, надходили. Чи оплачувала я кошти? Так, оплачувала. За виконані роботи, за перевезення, за комплектуючі. Все прозоро та зрозуміло на здоровий глузд. Але ж де там, відтепер і на роки я фігурант справи про "незаконний продаж гуманітарної допомоги"», – обурюється жінка і додає, що справа проти неї сфальсифікована.

Слідчі вручили їй підозру у порушенні ч.3 ст. 201-2 ККУ (продаж гуманітарної допомоги). Санкція статті передбачає від п'яти до семи років ув'язнення. Незабаром жінці повинні обрати запобіжний захід.

Зазначимо, що про викриття незаконного продажу бронежилетів правоохоронці повідомляли ще 20 липня. Тоді йшлось про те, що керівниця одного з відділів благодійного фонду «Добра справа» начебто намагалась продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит, 50 пар берців та розгрузки. Чому зараз йдеться лише про 44 бронежилети, наразі невідомо.