Зі складів вилучили бронежилети, позашляховики, військове спорядження та 500 тис. грн готівкою

На Рівненщині викрили схему з продажу гуманітарної допомоги. Її організував 44-річний мешканець Рівненщини, до справи він залучив сімох знайомих. Під виглядом волонтерів вони брали гуманітарну допомогу в Київській області, тоді привозили у Рівне в продавали. Зі складів поліцейські вилучили позашляховики, бронежилети, військовий одяг, засоби гігієни, ліки та 500 тис. грн. У разі доведення вини фігурантам справи загрожує до семи років тюрми.

Про викриття схеми стало відомо у четвер, 25 серпня, після повідомлення прес-служби Офісу Генпрокурора. За даними слідства, 44-річний мешканець Рівненщини навесні цього року організував схему продажу товарів гуманітарної допомоги. До цього він залучив сімох своїх знайомих.

Вони під виглядом волонтерської організації брали на складах у Київській області гуманітарну допомогу, яку Україні надсилали країни-донори, привозили її у Рівне і продавали. Слідством встановлено близько 20 епізодів збуту бронежилетів, бронеплит до них та іншої амуніції.

«Правоохоронці провели 38 санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили 11 транспортних засобів – здебільшого позашляховики, товари гуманітарної допомоги – бронежилети, плити до них, плитоноски, тепловізор та інший військовий одяг та спорядження, а також сотні коробок із засобами гігієни, ліками та продуктами харчування», – йдеться у повідомленні.

Також вилучили майже 500 тис. грн, банківські картки, товарно-транспортні накладні та чорнову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність осіб.

Сімом фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України (продаж гуманітарної допомоги). Санкція статті передбачає до семи років ув'язнення. У прес-службі поліції Рівненщини додають, що наразі трьом фігурантам обрано запобіжні заходи: одному – тримання під вартою із правом внесення застави, двом — цілодобовий домашній арешт. Рішення відносно ще чотирьох підозрюваних суд прийматиме 25 серпня.