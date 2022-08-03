Чоловіка викрили працівники СБУ одразу після продажу двох автомобілів, завезених в Україну на потреби армії

Ковельський суд призначив рік умовно чоловікові, який продав завезені для армії два автомобілі. Сумарно за продаж Nissan NP 300 та Nissan Navara Дмитро Яринчук отримав понад 501 тис. грн. Одразу після продажу його затримала СБУ, за статтею про продаж гуманітарної допомоги йому загрожувало до семи років тюрми. Однак під час розслідування чоловік уклав угоду про винуватість, згодом її затвердив суд. Згідно з цією угодою, чоловікові призначили лише рік умовно. Крім того, два автомобілі, які він намагався продати, конфіскують для потреб військових.

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, автомобілі Nissan NP 300 та Nissan Navara мешканець Ковеля ввіз через «Ягодин» в квітні цього року. Автомобілі були завезені як гуманітарна допомога для військових частин. Втім, 13 червня чоловік продав обидва автомобілі, отримавши за це сумарно 501,2 тис. грн.

Судячи з усього, це була контрольна закупка, здійснена працівниками СБУ, оскільки наприкінці вироку зазначено, що всі купюри були імітаційними.

За продаж двох позашляховиків чоловік отримав понад 501 тис. грн

Дії чоловіка кваліфікували за ч.3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку). Покарання за цією статтею передбачає від п'яти до семи років ув'язнення. Про викриття чоловіка прес-служба СБУ області заявила двома днями пізніше, 15 червня.

Під час досудового розслідування Дмитро Яринчук визнав себе винним та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Під час визначення покарання сторонами було враховано, що чоловік вперше притягувався до кримінальної відповідальності, розкаявся, має на утриманні трьох дітей. Тож його вирішили звільнити від основного покарання.

Цю угоду затвердив суддя В'ячеслав Лесик. Відтак Дмитру Яринчуку призначили лише рік умовно. Обидва автомобілі, які продав чоловік, конфіскують на потреби однієї з військових частин. Імітаційні 501 тис. грн постановили знищити.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

Згідно з даними на YouControl, Дмитро Яринчук є підприємцем, який займається вантажними перевезеннями. ФОП він зареєстрував в 2010 році.