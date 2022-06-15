Один з чоловіків намагався продати два незаконно ввезені авто за 500 тис. грн

СБУ викрила одразу двох мешканців області, які продавали завезені під виглядом гуманітарної допомоги автомобілі. Один з них діяв від громадської організації. Чоловіка, який проживає у Луцьку, затримали під час спроби продати такий автомобіль за 100 тис. грн. Також встановлено, що він планував продати авто швидкої за 12 тис. доларів. Іншого зловмисника затримали у Ковелі під час спроби продати два авто на суму 500 тис. грн.

Про викриття одразу двох злочинців прес-служба СБУ області повідомила у середу, 15 червня. Відомо, що одну зі схем організувала одна з громадських організацій Волині. Яка саме, наразі в прес-службі не уточнюють. Організація ввозила автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому їх продавали за готівку.

«Оперативники зафіксували продаж одного «гуманітарного» автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тис. доларів США», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку). Фігуранту провадження обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує від п'яти до семи років ув'язнення.

Ще одну схему організував мешканець Ковеля, який ввозив автівки з країн ЄС як гуманітарну допомогу, а в подальшому продавав їх. «Правоохоронці викрили зловмисника під час продажу двох транспортних засобів на загальну суму понад пів мільйона гривень», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додають, що чоловік ввозив автомобілі начебто для допомоги одній з військових частин області.

Йому незабаром повинні вручити підозру за аналогічною статтею. Чоловікові загрожує до семи років ув'язнення.