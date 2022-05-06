Волинський перевізник протягом двох місяців ввозив в Україну товари під виглядом гуманітарної допомоги. Чоловіка викрили волинські митники. У документах він зазначав отримувачем допомоги один з органів місцевого самоврядування Волині, втім, виявилось, що це було неправдою, оскільки цей орган не отримував від нього ніякої допомоги. Матеріали скерували до поліції.

Про викриття перевізника повідомила Волинська митниця у п'ятницю, 6 травня. Зазначається, що протягом березня і квітня чоловік регулярно ввозив в Україну через пункт пропуску «Ягодин» товари широкого вжитку, які в документах подавав як гуманітарну допомогу.

Загалом він здійснив десять рейсів власником бусом, під час яких ввіз понад 9 тонн вантажу. Вага та склад товару кожного разу варіювалися, проте незмінно у деклараціях перевізник вказував на один з органів місцевого самоврядування Волині як на отримувача цієї допомоги.

«Втім, у відповідь на запит Волинської митниці посадова особа місцевої ради не підтвердила цієї інформації: погоджень на отримання допомоги цьому чоловікові не видавали, гуманітарні вантажі до органу місцевого самоврядування ним не передавалися», – зазначають в митниці.

Матеріали перевірки митники відправили поліції. Попередньо, справу кваліфікують за ст. 190 ККУ (шахрайство).