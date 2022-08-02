Василь Базів багато років працював у радянській, а потім українській журналістиці, був заступником голови Адміністрації президента, коли її очолював Віктор Медведчук

Екс-заступник голови Адміністрації президента і львівський письменник Василь Базів дозволив собі ксенофобські і расистські висловлювання на адресу відомого українського історика та публіциста Вахтанга Кіпіані, у грубій формі звернувши увагу на його етнічну належність. Кіпіані опублікував скріншот приватного повідомлення Базіва у Facebook, викликавши цим хвилю обурень вчинком Базіва у мережі. Сам Василь Базів наразі на інцидент не реагує.

«Отримав листа від відомого письменника, професора, Надзвичайного і Повноважного Посла України, екс-заступника глави адміністрації президента України Віктора Медведчука, кавалера державних нагород Vasil Baziv. Еліта. P.S. Він написав мені ще раз. Знову дурню», – написав Вахтанг Кіпіані увечері 1 серпня.

Кіпіані опублікував скріншот повідомлення Василя Базіва з грубими расистськими заявами. Сам Кіпіані припустив, що це повідомлення могло бути реакцією на його негативний відгук про останню книжку Базіва.

Вахтанг Кіпіані показав фрагмент переписки з Василем Базівим

Згадуючи у своєму повідомленні Стуса, Василь Базів, вочевидь, натякає на книжку авторства Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», яка отримала низку літературних нагород та стала дуже популярною в Україні. У 2019 році київський суд за позовом Віктора Медведчука навіть забороняв продаж цієї книжки, але у 2021 році апеляційний суд скасував заборону.

Допис Вахтанга Кіпіані зібрав декілька тисяч реакцій та сотні коментарів.

«Соромно, що етнічна ксенофобія досі не просто присутня у частини українського суспільства, а ще й обгрунтовується деякими з тих, хто вважає себе "патріотом", "націоналістом" тощо. Пані і панове, нам таки всім варто вчитися толерантності», – відреагував відомий громадський діяч Олесь Доній.

«Це місцевий колаборант. Багато з них були дітьми тих, хто видавав повстанців після 1945 р., або ж діти москофілів. Служили і служать москві династіями», – написав літературознавець Іван Матковський.

Сам Василь Базів наразі не відреагував публічно на допис Вахтанга Кіпіані. На момент публікації цього матеріалу ZAXID.NET також не вдалося отримати коментар Базіва.

67-річний уродженець Стрийщини Василь Базів на початку 90-х був головним редактором найпопулярнішої тоді львівської газети «За вільну Україну», проте з часом заробив собі у місті дуже негативну репутацію – зокрема, йому закидали зловживання з фінансовою допомогою діаспори, хоча ці звинувачення так і не були доведені. Пізніше він працював дипломатом у Канаді, спічрайтером Леоніда Кучми, а на початку 2000-х керував головним аналітичним управлінням в Адміністрації президента Януковича, яку тоді очолював Віктор Медведчук. Паралельно Базів був заступником Медведчука. Після Помаранчевої революції Василь Базів відійшов від активної політики і намагався реалізувати себе як письменник.

У 2015 році активісти «Правого сектора» облили Василя Базіва свинячою кров’ю під час його творчого вечора у Стрию, звинувативши у співпраці з Віктором Медведчуком.

51-річний уродженець Тбілісі Вахтанг Кіпіані переїхав з матір'ю до Києва у 9-річному віці. Закінчив історичний факультет Миколаївського педінституту, брав активну участь у національному відродженні ще з кінця 80-х, учасник студентської «революції на граніті» 1990 року. Автор і упорядник багатьох книжок на історичну тематику.