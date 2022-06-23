Чоловіка затримали у Кропивницькому та вручили йому підозру

У Кропивницькому затримали 35-річного мешканця Волині, якого підозрюють у продажі гуманітарної допомоги. За версією слідства, чоловік ввозив в Україну легкові автомобілі начебто для ЗСУ, а згодом їх продавав. Під час такого продажу його затримали. Чоловікові загрожує до семи років тюрми.

Про затримання повідомила прес-служба прокуратури Кіровоградської області у четвер, 23 червня. Відомо, що підозрюваний є представником громадської організації, що займається волонтерською діяльністю, зокрема, поставками гуманітарних вантажів з країн ЄС. Щоправда, наразі не уточнюють, про яку саме громадську організацію йдеться.

Як вважає слідство, чоловік організував схему з продажу легкових автомобілів, заведених з-за кордону. Він складав фіктивні документи про те, що автомобілі начебто мають безплатно передавати волонтерським громадським організаціям, але натомість їх продавав.

«Громадською організацією через митний кордон України ввезено та задекларовано як гуманітарну допомогу легкові автомобілі Hyundai Santa FE, KIA Sorento та Volkswagen Touran, які у подальшому підозрюваним були доставлені до міста Кропивницького для їх збуту за готівку місцевому мешканцю», – йдеться у повідомленні.

Йому вручили підозру за ч.3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги). У разі доведення вини йому загрожує від п'яти до семи років ув'язнення.

Зазначимо, наразі це доволі поширена схеми з продажу гуманітарної допомоги. 15 червня СБУ Волині викрила двох мешканців області, які також займались продажем автомобілів, які були завезені в Україну начебто для потреб Збройних сил.